Confira a previsão do tempo para Manaus (AM) na próxima semana. Durante os dias 26/2 a 1/3, em pleno verão, a temperatura variará entre 25°C e 32°C. O tempo será de sol com muitas nuvens, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora, além de pancadas de chuva em alguns dias. O vento irá soprar com velocidade baixa, variando de 1 km/h a 6 km/h, e a umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 71% e 98%. Esteja preparado para enfrentar as condições do tempo e proteja-se dos raios UV.