Confira a previsão do tempo para a cidade de Manaus (AM) na próxima semana. Durante toda a semana, a temperatura máxima irá variar entre 29°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 24°C e 25°C. O céu estará parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas rápidas durante o dia e na noite. Fique atento e se proteja do sol forte e da umidade elevada.