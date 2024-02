Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Macapá (AP). Nos dias 3/2/2024 e 4/2/2024, durante o verão, a temperatura irá variar entre 25°C e 30°C. O tempo será de sol com algumas nuvens, com previsão de chuva rápida durante o dia e na noite. Esteja preparado para o tempo instável e mantenha-se protegido contra os raios solares intensos.