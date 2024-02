Este é o boletim do tempo para Macapá (AP) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará de 24°C a 31°C, com possibilidade de pancadas de chuva na tarde e na noite. O tempo será de verão, com temperaturas elevadas e alta umidade relativa do ar. Esteja preparado para enfrentar dias quentes e úmidos em Macapá (AP) nos próximos dias.