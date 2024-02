Em Lajeado (RS), nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024, durante o verão, a temperatura máxima será de 34°C e a temperatura mínima será de 23°C. O tempo estará bastante quente e seco, com variação de temperatura entre estes valores ao longo do dia. Esteja preparado para um dia quente e não se esqueça de se proteger do sol intenso.