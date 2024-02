Este é o boletim do tempo para João Pessoa (PB) nos próximos dias. Durante a próxima semana, o tempo será de verão, com a temperatura variando entre 25°C e 33°C. Haverá sol com algumas nuvens e chuva passageira em alguns dias, enquanto em outros o tempo ficará aberto. O índice UV será extremamente alto, então lembre-se de se proteger do sol. A umidade relativa do ar será elevada, deixando o tempo bastante úmido. Fique atento às mudanças do tempo e aproveite o melhor que a cidade tem a oferecer.