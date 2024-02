Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Ivoti (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura máxima variará entre 32°C e 35°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 19°C e 22°C. As previsões indicam sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na tarde e na noite. Fique atento às condições do tempo e proteja-se do sol intenso.