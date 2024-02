Em Ivoti (RS) nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024, durante o verão, a temperatura máxima será de 32°C e a mínima será de 20°C. O tempo estará ensolarado com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Há uma probabilidade de chuva de 17%, com um total de 2mm. O vento sopra do Leste com velocidade entre 1 km/h e 14 km/h. O índice UV será de 10,9, indicando níveis muito altos de radiação UV. A umidade relativa do ar varia entre 52% e 94%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para um dia quente e úmido em Ivoti (RS) hoje.