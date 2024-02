Confira a previsão do tempo para a cidade de Ijuí (RS) nos próximos dias desta semana de verão. A temperatura variará entre 19°C e 28°C no dia 19/2/2024, entre 18°C e 30°C no dia 20/2/2024, entre 17°C e 31°C no dia 21/2/2024, entre 31°C e 19°C no dia 22/2/2024 e entre 21°C e 34°C no dia 23/2/2024. O tempo será de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Fique por dentro das condições do tempo e aproveite a semana!