Este é o boletim do tempo para Gravataí (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará entre 18°C e 30°C, com destaque para a máxima de 30°C no dia 1/3/2024. O tempo será predominantemente ensolarado, com algumas nuvens e possibilidade de chuva em alguns dias. Esteja preparado para um tempo bastante úmido, com umidade variando entre 46% e 94%.