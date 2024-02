Este artigo traz informações sobre o tempo em Gravataí (RS) para a próxima semana. Durante os dias 12 a 16 de fevereiro de 2024, a cidade terá temperaturas elevadas, típicas do verão, variando entre 18°C e 39°C. O tempo será caracterizado por sol, aumento de nuvens, pancadas de chuva e aberturas de sol ao longo dos dias, com possibilidade de chuva mais intensa na sexta-feira. Esteja preparado para enfrentar um tempo quente e úmido, com possibilidade de chuva em alguns momentos.