Este fim de semana em Goiânia (GO), o tempo será de verão, com a temperatura variando entre 20°C e 28°C no sábado, e entre 18°C e 25°C no domingo. No sábado, o tempo será de sol com algumas nuvens, com chuvas rápidas durante o dia e na noite. Já no domingo, o sol aparecerá entre muitas nuvens, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Esteja preparado para um tempo úmido e chuvas intermitentes, mas não deixe de aproveitar o sol que aparecerá entre as nuvens.