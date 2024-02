Este é o relatório do tempo para a cidade de Goiânia (GO) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura irá variar entre 19°C e 32°C, com sensação térmica entre 21°C (suave) e 33°C (muito quente), indicando o verão. O tempo será de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de temporal em alguns dias. Esteja preparado para as mudanças no tempo previstas para esta semana em Goiânia.