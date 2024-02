Este artigo traz informações sobre o tempo em Goiânia (GO) para a próxima semana. Durante os dias 26/2 a 1/3, que correspondem ao verão, a temperatura máxima variará de 32°C a 33°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 20°C e 21°C. Será uma semana de sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva na tarde e na noite na segunda-feira (26/2), e possibilidade de garoa na sexta-feira (1/3). Fique atento às mudanças no tempo e proteja-se adequadamente.