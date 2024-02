Este é o boletim do tempo para a cidade de Goiânia (GO) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 17°C e 32°C, com sensação térmica entre 19°C (frio) e 32°C (muito quente). O tempo será de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na tarde e na noite, com exceção de sexta-feira, quando o céu estará nublado com possibilidade de garoa. A umidade relativa do ar variará entre 46% e 96%, deixando o tempo úmido. Fique atento e se proteja!