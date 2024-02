Este é o boletim do tempo para Frederico Westphalen (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a cidade terá temperaturas elevadas, típicas do verão. A temperatura variará entre 18°C e 32°C no dia 5/2/2024, entre 18°C e 31°C no dia 6/2/2024, entre 19°C e 32°C no dia 7/2/2024, entre 22°C e 29°C no dia 8/2/2024 e entre 22°C e 29°C no dia 9/2/2024. O tempo será bastante quente, com sensação térmica ainda mais elevada. Há possibilidade de chuva em alguns dias, mas o sol predominará na maior parte do tempo. Esteja preparado para um tempo quente e úmido nos próximos dias em Frederico Westphalen (RS).