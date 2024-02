Para esta quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024, em Frederico Westphalen (RS), a temperatura varia de 20°C a 33°C, indicando um dia quente de verão. Prepare-se para um tempo instável, com sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva na tarde e tempo aberto na noite. Esteja atento às mudanças no tempo e aproveite o dia com cuidado.