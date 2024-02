Este é o relatório do tempo para a cidade de Fortaleza (CE) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 25°C e 31°C, com sensação térmica entre 35°C e 43°C, considerada muito quente. A umidade variará entre 65% e 98%, tornando o tempo bastante úmido. Haverá sol com algumas nuvens, chuva passageira e pancadas de chuva em diferentes momentos do dia. Esteja preparado para um tempo quente e úmido em Fortaleza!