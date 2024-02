Este é o relatório do tempo para a cidade de Fortaleza (CE) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará entre 24°C e 32°C, com sensação térmica de até 33°C. Haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A probabilidade de chuva varia entre 57% e 80%, com um total de até 40mm de chuva. O vento terá velocidade entre 1 km/h e 15 km/h, soprando em direções variadas. O índice UV será muito alto, variando entre 7,4 e 12. A umidade variará entre 68% e 94%, tornando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para as mudanças no tempo e proteja-se do sol forte!