Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em Florianópolis (SC). Nos dias 24 e 25 de fevereiro, o verão trará temperaturas que variam entre 23°C e 33°C no sábado e entre 23°C e 28°C no domingo. Há possibilidade de chuva em ambos os dias, com um total de 15mm no sábado e 30mm no domingo. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o seu fim de semana na cidade!