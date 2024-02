Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em Florianópolis (SC). No sábado (10/2), durante o verão, a temperatura variará entre 23°C e 31°C. Já no domingo (11/2), também durante o verão, a temperatura ficará entre 23°C e 33°C. Ambos os dias terão sol, mas com possibilidade de chuva pela manhã. Não deixe de conferir os detalhes da previsão e se prepare para aproveitar o fim de semana na cidade.