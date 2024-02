Este é o boletim do tempo para Florianópolis (SC) na próxima semana. Durante os dias 12/2/2024 a 16/2/2024, a cidade terá temperaturas elevadas devido ao verão. A temperatura variará de 18°C a 36°C, com dias de sol e aumento de nuvens, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Fique atento às mudanças no tempo e proteja-se dos raios solares e da umidade.