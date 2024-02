Esteio (RS) terá uma semana de verão com temperaturas elevadas. A temperatura máxima variará entre 33°C e 38°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 21°C e 24°C. Na segunda-feira (5/2), a temperatura variará entre 22°C e 33°C. Na terça-feira (6/2), a temperatura variará entre 21°C e 34°C. Na quarta-feira (7/2), a temperatura variará entre 21°C e 35°C. Na quinta-feira (8/2), a temperatura variará entre 23°C e 38°C. Na sexta-feira (9/2), a temperatura variará entre 24°C e 37°C. Fique atento às mudanças no tempo e se proteja do sol!