Esteio (RS) terá uma semana de verão com temperaturas elevadas. A temperatura variará entre 18°C e 30°C, com destaque para a máxima de 30°C no dia 1º de março de 2024. Nos demais dias, as temperaturas máximas variarão entre 28°C e 29°C. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 47% e 95%. Há previsão de chuva apenas no dia 28 de fevereiro de 2024, com uma probabilidade de 83%. Esteja preparado para um tempo quente e úmido na cidade de Esteio (RS) nos próximos dias.