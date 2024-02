Esteio (RS) terá uma semana de verão com temperaturas elevadas. A temperatura variará entre 25°C e 36°C no dia 12/2/2024, entre 22°C e 28°C no dia 13/2/2024, entre 19°C e 28°C no dia 14/2/2024, entre 19°C e 33°C no dia 15/2/2024 e entre 22°C e 34°C no dia 16/2/2024. Haverá possibilidade de chuva em alguns dias, e a umidade relativa do ar estará elevada, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar um tempo quente e úmido nos próximos dias.