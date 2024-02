Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Erechim (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 17°C e 33°C, com destaque para o dia 23/2/2024, quando a máxima poderá chegar a 33°C. O tempo será de verão, com sol e algumas nuvens, além de pancadas de chuva em alguns dias. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o calor da estação!