Este é o boletim do tempo para Erechim (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a cidade terá temperaturas elevadas típicas do verão. A temperatura variará entre 21°C e 31°C no dia 12/2/2024, entre 18°C e 28°C no dia 13/2/2024, entre 18°C e 27°C no dia 14/2/2024, entre 18°C e 29°C no dia 15/2/2024 e entre 18°C e 31°C no dia 16/2/2024. Haverá sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o seu dia!