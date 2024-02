Este é o panorama do tempo para a próxima semana em Eldorado do Sul (RS), durante o verão. A temperatura variará entre 22°C e 39°C, com destaque para os dias mais quentes, que serão na sexta-feira, dia 9/2, e no sábado, dia 10/2, com máximas de 39°C. Há previsão de pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias, mas o sol e o calor predominarão na região. Esteja preparado para um tempo quente e úmido nos próximos dias em Eldorado do Sul (RS).