Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Curitiba (PR) ao longo da próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 17°C e 30°C, com destaque para a sexta-feira (9/2/2024), que terá a temperatura máxima de 21°C e mínima de 19°C. O tempo será de verão, com possibilidade de pancadas de chuva na tarde e na noite. Esteja preparado para as mudanças de temperatura e para se proteger dos raios UV, que estarão em níveis extremamente elevados.