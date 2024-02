Para esta quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, em Cuiabá (MT), o tempo será de verão, com temperatura máxima de 32°C e mínima de 24°C. A temperatura variará de 24°C a 32°C ao longo do dia. Fique atento às condições do tempo e se proteja do sol forte e da chuva rápida.