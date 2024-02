Este é o boletim do tempo para a cidade de Cidreira (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará entre 20°C e 28°C, com sensações térmicas que podem chegar a 31°C em alguns momentos. O tempo será predominantemente de sol, com algumas nuvens e possibilidade de chuva em alguns dias. A umidade relativa do ar variará entre 68% e 93%, tornando o tempo um pouco úmido. Esteja preparado para aproveitar o verão em Cidreira com altos índices de radiação UV.