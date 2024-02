Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Cidreira (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 19°C e 32°C, com destaque para a máxima de 32°C na sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. O tempo será de verão, com dias quentes e úmidos. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o melhor que a cidade tem a oferecer!