Para esta quinta-feira (29 de fevereiro de 2024), em Caxias do Sul (RS), a temperatura máxima será de 27°C e a temperatura mínima será de 21°C. O tempo será de verão, com temperaturas agradáveis para aproveitar o dia. Esteja preparado para as mudanças no tempo e desfrute do seu dia em Caxias do Sul (RS).