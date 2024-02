Confira a previsão do tempo para Caxias do Sul (RS) nesta quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024, durante o verão. A temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 18°C. A cidade terá um dia com variação de temperatura, que pode chegar a 24°C e cair até 18°C. Esteja preparado para enfrentar as condições do tempo deste dia em Caxias do Sul.