Confira a previsão do tempo para Capão da Canoa (RS) nos próximos dias desta semana de verão. A temperatura variará de 21°C a 33°C, com sensação térmica intensa em alguns dias. O vento irá soprar predominantemente na direção Nordeste, com velocidade entre 5 km/h e 32 km/h. Não há previsão de chuva para a região. Esteja preparado para enfrentar o calor intenso e se proteja da radiação solar.