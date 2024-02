Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Capão da Canoa (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 19°C e 29°C, com sensação térmica entre 16°C e 29°C. O tempo será predominantemente de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva em alguns dias. A umidade relativa do ar variará entre 58% e 92%, deixando o tempo mais úmido. Não se esqueça de se proteger dos raios UV!