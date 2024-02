Para este dia em Capão da Canoa (RS), a temperatura máxima será de 33°C e a mínima de 23°C, característico do verão. O tempo promete ser bastante variado, com ventos soprando em direção ao Nordeste e umidade relativa do ar variando entre 69% e 95%. Não há previsão de chuva para este dia. Esteja preparado para um dia de calor intenso e proteja-se da exposição prolongada ao sol.