Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Canoas (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura máxima variará entre 28°C e 38°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 18°C e 23°C. O tempo será de verão, com sol e algumas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, além de umidade relativa do ar elevada. Esteja preparado para o calor intenso e mantenha-se protegido dos raios UV.