Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Canela (RS). No sábado (10/2/2024), durante o verão, a temperatura irá variar de 18°C a 31°C. Já no domingo (11/2/2024), também durante o verão, a temperatura irá oscilar entre 17°C e 33°C. Esteja preparado para um fim de semana quente e seco na cidade.