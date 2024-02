Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Canela (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 17°C e 32°C no dia 5/2/2024, entre 16°C e 31°C no dia 6/2/2024, entre 17°C e 31°C no dia 7/2/2024, entre 20°C e 31°C no dia 8/2/2024 e entre 21°C e 31°C no dia 9/2/2024. Será verão em todos os dias. Há possibilidade de pancadas de chuva na tarde e na noite em todos os dias. Fique atento às mudanças no tempo e se proteja adequadamente.