Este é o relatório do tempo para a cidade de Canela (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 17°C e 28°C, com sensação térmica entre 14°C (frio) e 32°C (muito quente). O tempo será predominantemente de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva em alguns dias. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o seu dia!