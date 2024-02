Este é o panorama do tempo para a cidade de Canela (RS) na próxima semana. Durante os dias 12, 13, 14, 15 e 16 de fevereiro de 2024, a temperatura variará entre 16°C e 34°C, com sensação térmica oscilando entre frio e muito quente. Haverá sol com muitas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, além de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Esteja preparado para enfrentar as mudanças no tempo e se proteja adequadamente.