Este é o panorama do tempo para a cidade de Cachoeirinha (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade experimentará temperaturas elevadas, típicas do verão, com a temperatura variando entre 21°C e 38°C. O sol estará presente, mas haverá aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva na tarde e na noite, com probabilidade de chuva variando entre 16% e 23%. Além disso, é importante lembrar que os níveis de radiação UV estarão muito altos, com índice variando entre 9,4 e 11,9. Esteja preparado para um tempo quente e úmido, e não se esqueça de se proteger da radiação UV.