Confira a previsão do tempo para Brasília (DF) na próxima semana: durante os dias 5 a 9 de fevereiro de 2024, a cidade terá temperaturas variando entre 18°C e 28°C, com chuvas previstas para alguns dias. O tempo será de verão, com dias quentes e úmidos. Esteja preparado para as mudanças no tempo e não esqueça de se proteger do sol!