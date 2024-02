Confira a previsão do tempo para Brasília (DF) na próxima semana. Durante os dias 26/2 a 1/3, a cidade terá temperaturas máximas variando entre 29°C e 31°C e mínimas entre 19°C e 20°C, caracterizando o verão. O tempo será marcado por sol e algumas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva durante o dia e na noite. Fique por dentro das condições do tempo e se prepare para enfrentar o calor e a umidade.