Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Brasília (DF) ao longo da próxima semana. Durante os dias 19 a 23 de fevereiro de 2024, que correspondem ao verão, a temperatura máxima variará entre 22°C e 26°C, enquanto a mínima ficará entre 17°C e 20°C. Haverá chuvas em alguns dias, com probabilidade variando entre 68% e 92%. Esteja preparado para enfrentar as condições do tempo e aproveite bem a semana!