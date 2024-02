Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Boa Vista (RR). Nos dias 10 e 11/2/2024, durante o verão, a temperatura máxima será de 36°C e 37°C, respectivamente, e a mínima será de 26°C e 27°C. O vento sopra em direção ao Nordeste, com velocidades entre 16 km/h e 29 km/h, sem previsão de chuva. Fique atento aos altos índices de radiação UV e na umidade relativa do ar, que varia entre 34% e 79%.