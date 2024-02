Este é o panorama do tempo para a cidade de Boa Vista (RR) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura máxima variará entre 35°C e 37°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 24°C e 26°C. O tempo será quente e seco, típico do verão na região. Haverá sol com muitas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, além de períodos de céu nublado. Esteja preparado para enfrentar o calor intenso e proteja-se dos raios UV.