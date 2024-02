Confira a previsão do tempo para Boa Vista (RR) na próxima semana. Durante toda a semana, a temperatura máxima variará entre 37°C e 38°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 24°C e 27°C. O tempo será quente e um pouco úmido, com ventos soprando em direção ao Nordeste. O índice UV estará em níveis extremamente altos, então é importante se proteger do sol e manter-se hidratado.