Confira a previsão do tempo para Belo Horizonte (MG) na próxima semana! Durante toda a semana, a cidade terá tempo de verão, com a temperatura variando entre 18°C e 33°C. O sol aparecerá com algumas nuvens, mas também são esperadas pancadas de chuva na tarde e na noite. Fique atento aos índices de radiação UV, que estarão elevados em alguns dias. Mantenha-se protegido do sol e aproveite a semana!